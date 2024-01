JD1TV: Homem é flagrado se masturbando em calçada do Santa Fé

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado se masturbando em plena luz do dia na rua Manoel Inácio de Souza, localizada no bairro Santa Fé, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o começo da tarde desta sexta-feira (12).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o homem chegou ao local por volta das 12h40, aparentemente falando ao telefone. Depois de ‘rondar’ uma loja, em que a dona estava sozinha no momento do flagrante, ele começou a se masturbar.

Ela chegou a pegar o celular e filmar a ação, pegado os momentos finais do ato. A vítima teria ficado com medo de realizar a gravação, uma vez que estava sozinha no estabelecimento. A mulher chegou a acionar as autoridades e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizou rondas pela região, mas não localizou o homem.

Vale ressaltar que o ato se configura como crime no artigo 233 do Código Penal. Caso seja flagrado ou identificado pelas autoridades policiais, o autor pode ser preso, de meses a um ano, ou pagar uma multa.

