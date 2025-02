JD1TV: Homem é linchado e morto após sequestrar e abusar de menina de 9 anos no RS

Um homem de 61 anos, que não teve a identidade revelada, foi espancado até a morte. Ele é suspeito de ter sequestrado e abusado de uma menina de 9 anos na loja de conveniência cujo ele era dono.

Segundo o portal g1, a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil informaram que a criança foi atraída para o estabelecimento com a promessa de ganhar um picolé e teria sido sequestrada e sofrido abuso pelo homem.

A criança foi encontrada presa em um alçapão no local, e após ser resgatada, passou por atendimento médico e terá acompanhamento psicológico.

O homem tinha antecedentes por feminicídio e outros crimes, e foi linchado após a Polícia Civil dar voz de prisão no momento do crime. Os populares foram alertados da prisão por um indivíduo que estava dentro do estabelecimento, momento em que a população invadiu o local e espancou o homem até a morte.

A Brigada Militar interveio com balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta para dispersar a multidão.

O suspeitou chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu devido aos ferimentos sofridos durante o espancamento. Um veículo na frente do estabelecimento também foi alvo da ira da população e acabou destruído.

Confira o estado que o homem ficou após ser espancado pela população:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também