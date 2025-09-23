Menu
Polícia

JD1TV: Homem é morto a tiros dentro da própria casa em Bela Vista

O suspeito chegou a chamar a vítima no portão após chegar de moto

23 setembro 2025 - 14h41Brenda Assis

Pompilio Furtado foi morto a tiros durante a manhã desta terça-feira (23), na Rua Flávio Ajala, no bairro Planalto, em Bela Vista. O crime aconteceu dentro da casa da vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Fronteira News, o suspeito chegou ao local em uma moto, estacionou e chamou a vítima no portão do imóvel. Enquanto era atendido, ele sacou a arma e efetuou vários disparos.

A vítima e seus animais de estimação entraram em desespero e saíram correndo. Mesmo assim, o autor continuou efetuando disparos, chegando a pular o muro da residência e perseguir Pompilio.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O corpo de Pompílio Furtado será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim para a realização da necrópsia.

Assista as imagens de câmeras de segurança:

 

