Polícia

JD1TV: Homem é morto a tiros em lava-jato da fronteira

Uma pessoa, que acompanhava a vítima, foi baleada e socorrida em estado grave

21 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis

Cesar Michel Argüello morreu ao ser alvejado várias vezes durante uma execução ocorrida no final da manhã desta terça-feira (21), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Brasil por Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, Cesar estava em um imóvel no Bairro San Gerardo quando foi surpreendido pelos atirados, que efetuaram vários disparos contra a vítima.

Durante a ação, outro rapaz que estava no imóvel acabou sendo atingido e socorrido em estado grave.

Após o crime, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado. As equipes da Polícia Nacional foram acionadas para atender o caso, fazendo o isolamento da área e os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Assista:

 

