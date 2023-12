JD1TV: Homem é morto com tiro na cabeça enquanto ameaça cortar o pescoço do filho

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto com um tiro na cabeça enquanto ameaçava cortar o pescoço do próprio filho, no distrito Vale Azul, em Sarandi, noroeste do Paraná. O caso teria acontecido durante a manhã de quarta-feira (13).

Conforme o site Ric.com.br, as imagens seriam gravadas por câmeras acopladas as roupas da Guarda Civil Municipal, que invadiu a residência prestando o apoio da Polícia Civil.

Usando uma faca, ele sequestrou o filho por não aceitar o fim do relacionamento com a companheira. Já na manhã de hoje, durante abordagem, o homem estava deitado com a criança na cama e não atendeu pedido dos agentes para soltar o menino.

Sem saída, o policial efetuou um disparo fatal contra a cabeça do homem, que morreu na hora. O menino foi socorrido pelas equipes, mas saiu gritando pelo pai, em completo estado de choque.

Assista ao vídeo:

JD1TV: Homem é morto com tiro na cabeça enquanto ameaça cortar o pescoço do filhohttps://t.co/vvtTVhne4z pic.twitter.com/g8nvisfvMP — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 13, 2023

