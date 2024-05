JD1TV: Homem é preso após furtar fios da Estátua de Manoel de Barros

José Henrique Cavalcante, foi preso ao ser flagrado furtando fios que ligam as luzes da estátua do poeta Manoel de Barros. O caso aconteceu durante a madrugada de segunda-feira (13), no cruzamento da Avenida Afonso Pena e Rua Rui Barbosa, em Campo Grande.

Conforme as informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o momento do crime foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento da região central. Nas imagens, ele aparece arrancando a fiação e chega até mesmo a cair tentando puxar os fios.

Diante da situação, uma equipe da guarda foi acionada e encontrou José com uma mochila nas costas onde os fios estavam guardados.

O homem acabou sendo preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o fato foi registrado.

Veja o furto:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também