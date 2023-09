JD1TV: Homem é preso após furtar 'mercadinho' em condomínio do Pioneiros

Um jovem, de 21 anos, foi preso por furtar produtos um mercadinho dentro de um residencial, localizado na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, região do bairro Pioneiros, em Campo Grande. O aconteceu na noite de quarta-feira (13).

Conforme o boletim de ocorrência, o espaço funciona como uma ‘loja rápida’ dentro do condomínio, onde o morador precisa realizar o pagamento por conta própria. No entanto, o rapaz vinha subtraindo produtos do local já algumas vezes.

Durante a ação delituosa de ontem, o segurança do residencial conseguiu conter o autor enquanto ele saia, com mais uma leva de mercadorias furtadas. A Polícia Militar foi então acionada, para prender o rapaz, que trabalha como ajudante de refrigeração.

Desta vez, ele levava um achocolatado, caixa de leite, salgado, molho, caixa de chocolate, achocolatado em pó e uma garrafa de refrigerante.

O homem foi conduzido até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso acabou sendo registrado como furto.

Assista a um vídeo da ação, encaminhada a reportagem:

