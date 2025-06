JD1TV: Homem é preso por bater na enteada de 2 anos no meio da rua em Paranaíba

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos após bater na enteada, uma criança de apenas 2 anos, durante a manhã desta quarta-feira (18), na Rua Linderbeg, localizada em Paranaíba.

Conforme as informações policiais, as equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), recebeu uma denúncia anônima de que o autor estaria agredindo a menina nos fundos de um estabelecimento comercial. Diante da gravidade da situação, gravada por câmeras de segurança, as equipes realizaram diligências pela cidade.

Em determinado momento, encontraram o homem em seu local de trabalho. Ele foi preso e conduzido até a delegacia, onde foi autuado em flagrante.

Ao ser localizada, a mãe da criança reconheceu a filha nas imagens, ainda usando a mesma roupa que aparecia no vídeo.

Assista as gravações de câmeras de segurança:

Your browser does not support HTML5 video.

