JD1TV: Homem é socorrido ao cair de 15 metros de altura em Corumbá

Homem, de 43 anos, foi socorrido depois de cair de 15 metros de altura durante a tarde de segunda-feira (5), em Corumbá. Ele foi socorrido na marquise do prédio onde o acidente aconteceu.

Conforme as informações repassadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas junto com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar socorro à vítima.

Ao chegar, encontraram o homem na marquise. Ele estava inconsciente, com diversos ferimentos e fraturas pelo corpo causadas pela queda.

Por causa da queda de local elevado e por estar em cima de uma marquise no 2º andar do prédio, o resgate foi considerado de risco. Além disso, existia a preocupação com a fiação elétrica da rede pública de transmissão de energia.

Após os primeiros atendimentos e a estabilização da vítima, ele foi levado para o Pronto-Socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico especializado.

Assista alguns momentos do resgate:

