JD1TV: Homem finge ser policial civil para roubar e ameaçar comerciantes na Capital

Homem, de 33 anos, foi preso nesta terça-feira (23) enquanto se passava por um policial civil, para ameaçar comerciantes de Campo Grande e obter vantagens ilícitas em cima da ação. A investigação teve início a partir do registro de uma ocorrência realizado na mesma data, por uma vítima.

Conforme as informações policiais, o dono de um estabelecimento comercial da Capital relatou que um homem teria apresentado uma carteira funcional e se identificado como policial civil, afirmando que faria uma “fiscalização” no comércio da vítima. Em um determinado momento o falso policial teria se dirigido até o caixa e pegado um dinheiro.

Ao analisarem as imagens das câmeras de segurança e reunir demais elementos, os investigadores da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) conseguirem identificar o criminoso, que foi localizado e preso no Bairro Aero Rancho.

Na casa do homem foram apreendias as roupas utilizadas por ele no momento dos crimes e a carteira funcional utilizada para se passar por policial. Durante a formalização da prisão em flagrante, mais dois comerciantes comparecerem na delegacia de polícia relatando terem sido vítimas do mesmo criminoso.

Em seu interrogatório, o autor confessou que se passava por policial com a finalidade de constranger e ameaçar os comerciantes, exigindo valores em dinheiro para que não “autuasse” o comércio. Ele disse também que quando as vítimas não pagavam, retirava o dinheiro dos caixas a força.

Por simular estar armado e ameaçar as vítimas, ele foi preso em flagrante por roubo. A Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Histórico – essa não é a primeira vez que ele utiliza a mesma tática para cometer crimes e já possui várias passagens pela polícia. Em 12 de janeiro de 2012, o autor havia sido preso por se passar por policial civil e exigido dinheiro das vítimas enquanto dizia que elas estavam sendo investigadas por suposto contrabando de cigarro.

Denúncia - Outras possíveis vítimas podem se dirigir à DERF, que está localizada na Rua Américo Marques, 27, Lar do Trabalhador, em Campo Grande-MS e efetuarem o Boletim de Ocorrência.

Assista a um vídeo da ação criminosa:

