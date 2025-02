JD1TV: Homem leva choque enquanto furtava fios e fica com o corpo todo queimado em MS

Um homem, ainda não identificado, foi socorrido em estado grave após sofrer queimaduras por todo corpo ao levar um choque enquanto tentava furtar fios no Bairro Estrela Porã, localizado em Dourados. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11).

Conforme as informações iniciais, populares afirmaram que ele estava furtando fio de energia, quando acabou sendo eletrocutado e ficou ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital da Vida.

Porém, por conta do seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para Campo Grande durante a manhã de hoje (12).

Assista a um vídeo gravado durante o socorro: