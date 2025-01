JD1TV: Homem mata a ex a tiros e se esconde em Ponta Porã para não ser preso

Bruno dos Santos Campos, 35 anos, que estava foragido por matar a ex-companheira, Brenda Bulhões, a tiros durante o dia 29 de novembro de 2024, na cidade de Guarujá (SP), acabou sendo preso durante a manhã desta quarta-feira (15), em Ponta Porã, na linha internacional, entre Brasil e Paraguai.

Conforme as informações policiais, o homem tinha um mandado de prisão temporário em aberto após o crime, que foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Brenda aparece estacionando sua motocicleta em frente a um estabelecimento comercial.

Poucos segundos depois, o autor usando um capacete se aproxima, efetua disparos de arma de fogo e foge, deixando a vítima gravemente ferida no chão. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, realizando manobras de reanimação cardiopulmonar. No entanto, Brenda não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.

A prisão de Bruno aconteceu após operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul e o Departamento de Investigação da Polícia Nacional do Paraguai, junto com a Polícia Civil de São Paulo.

Agora, ele deve ficar a disposição da justiça para ser julgado pelo crime. Assista ao vídeo do crime:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também