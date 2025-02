JD1TV: Homem mata policial militar a tiros para não pagar dívida de R$ 300

O policial militar e influencer, Rafael Rodrigues Novais, foi morto a tiros pelo vizinho durante a manhã desta quinta-feira (6), na Rua Flor de Minas, no Jardim Paulistano, Zona Norte de São Paulo.

Conforme o g1, testemunhas contaram que o autor estava devendo R$ 300 ao PM por ter quebrado o retrovisor do seu carro há um mês. Hoje, o autor estava conversando com a vítima até que ele sacou a arma que estava escondida na cintura e atirou em Novais.

O soldado caiu e o atirador fez mais disparos na direção dele. Pelas imagens, aos menos sete tiros foram efetuados. Perto dos dois apareceu um outro rapaz que fazia uma obra perto e se assustou, fugindo correndo.

O soldado Rafael Rodrigues Novais tinha 32 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar (PM) até o Pronto Socorro de Taipas, onde a sua morte foi confirmada.

O caso será registrado como homicídio doloso no 72º Distrito Policial (DP), Vila Penteado. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamentou a morte do policial.

Confronto – Horas depois, o autor do crime, identificado como André Leandro de Souza Malta, morreu durante uma suposta troca de tiros com a Polícia Militar na Rua Milton Jansen de Faria, Jardim Paulistano.

Segundo o Metrópoles, André Leandro estava sendo procurado pelo assassinato de Rafael. Quando foi localizado, por volta de 14h30, cerca de cinco horas após a morte do influencer, estaria armado e teria trocado tiros com os policiais, ocasião em que também foi morto.

Assista ao vídeo do assassinato: