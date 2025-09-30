JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande

Luis Carlos Perez Junior, de 38 anos, morreu ao cair do pontilhão da Avenida Afonso Pena, que cruza a Avenida Ceará, na região do Bairro Santa Fé, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã de hoje (30), após ele fugir do hospital.

Conforme o registro policial, quando a Polícia Civil e a Perícia Técnica chegaram ao endereço indicado, a área estava sendo isolada pela Polícia Militar. Eles então detalharam que as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 6h50 para atender o caso.

Ao chegaram no local indicado, encontraram Luis muito machucado por conta da queda de 9 metros de altura e realizaram mais de 30 minutos de tentativa de reanimação. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Próximo ao corpo, os policiais encontraram um saco plástico com vários pertences. Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados que Luis havia fugido do Hospital El Kadri.

Horas depois, enquanto o boletim era registrado, uma tia da vítima compareceu na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, detalhando que ele era PcD (Pessoal com Deficiência) e que há algum tempo teria realizado uma cirurgia na coluna, chegando a receber alta.

No entanto, sentia muitas dores e retornou a unidade hospitalar, fugindo na manhã de hoje. Luis apresentava quadro depressivo e síndrome do pânico, realizando tratamento frequente.

Os fatos foram registrados como suicídio e será investigados.

