JD1TV: Homem morre ao infartar durante caminhada no Parque das Nações

Simão Victor Ximenes dos Santos, de 39 anos, morreu ao infartar enquanto fazia caminhada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, durante a noite desta quarta-feira (5).

Conforme o apurado pelo JD1, a vítima estava próxima ao Centro Multiuso do parque quando começou a passar a mal. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os primeiros socorros no homem ainda no local.

Apesar de ter sido socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, Simão não resistiu e faleceu instantes depois.

O fato chamou a atenção de curiosos, que usavam o parque para lazer ou a realização de atividades físicas.

Veja um dos vídeos do resgate:

