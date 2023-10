JD1TV: Homem morre ao ser atingido por paraquedista desgovernado durante evento

Wagner Rubens Gaido, de 63 anos, morreu ao ser atingido por um paraquedista durante um evento na tarde de sábado (7), em Itápolis, em São Paulo. Outras três pessoas ficaram feridas.

Durante o “Itápolis Aero Music Festival”, oito paraquedistas saltaram de um avião durante uma apresentação, mas um deles perdeu o controle do equipamento e pousou na área onde estava o público. Ele perdeu o controle após uma forte ventania atingir o local.

Após ser atingido, Wagner bateu a cabeça e morreu ainda no local. Outras duas pessoas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Itápolis, além do paraquedista. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Em nota, a organização do evento disse que o festival obedece às normas da ANAC e do Corpo de Bombeiros. Disse também que, apesar do acidente, o evento não foi cancelado.

Conforme o G1, a polícia deve investigar as causas do acidente para apontar os responsáveis.

Assista ao vídeo do acidente:

JD1TV: Homem morre ao ser atingido por paraquedista desgovernado durante eventohttps://t.co/0IZ4qqElBa pic.twitter.com/WwYs5KX63F — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 9, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também