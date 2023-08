JD1TV: Homem pede socorro em casa do Noroeste após ser baleado

Homem, de 30 anos, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ser baleado e pedir socorro em uma residência na rua Urupês, região do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, a vítima não tem passagens pela polícia, mas aparenta ser usuário de drogas.

Na hora do almoço de hoje, ele chegou ao local pedindo ajuda. Populares relataram que o homem dizia que ‘haviam armado para ele’, mas não chegou a entrar em detalhes sobre qual seria a armação.

Baleado nas costas - região da lombar -, o homem acabou sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar estiveram no local atendendo a ocorrência. Assista a um vídeo do momento em que o homem é atendido:

Deixe seu Comentário

Leia Também