JD1TV: Homem que ateou fogo no próprio corpo morre em hospital

O homem, de 74 anos, que ateou o fogo em si mesmo na última sexta-feira (30) na estação de metrô São Bento, no centro de São Paulo, faleceu na mesma noite do ocorrido. Ele foi socorrido por funcionários do Metrô e encaminhado a um hospital na manhã de sexta, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o site Metrópoles, a informação foi confirmada com a assessoria do Hospital São Paulo, onde o homem foi internado após ser socorrido na estação. “O idoso, infelizmente, não resistiu às graves queimaduras e faleceu na última sexta-feira, às 20h”, diz a nota.

Na manhã da sexta-feira, funcionários do Metrô de São Paulo foram acionados para apagar as chamas que tomaram o corpo do passageiro. De acordo com o Metrô, ele teria ateado fogo ao próprio corpo. Nenhuma outra pessoa se feriu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como autolesão na Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), que requisitou perícia para o local.

