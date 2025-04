JD1TV: Homem que invadiu restaurante e causou prejuízo de R$ 50 mil é preso na Capital

Um homem, de 49 anos, foi preso depois de invadir e furtar um restaurante na Capital durante a madrugada de 26 de fevereiro. A prisão aconteceu dois dias depois, na sexta-feira (28).

Conforme as informações da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), o criminoso e um comparsa arrombaram as portas do estabelecimento e levaram parte do mobiliário e bens de consumo, incluindo freezers, televisões, equipamentos e alimentos. O prejuízo ao comerciante ultrapassa R$ 50 mil.

A investigação teve início com a análise das imagens do sistema de monitoramento do restaurante. A partir dessas imagens, os policiais identificaram um suspeito e passaram a monitorá-lo.

Ele foi preso em flagrante enquanto transportava os bens furtados do local onde estavam escondidos para um possível receptador.

No momento da prisão, ele utilizava os mesmos veículos do dia do crime: um Chevrolet Corsa e um reboque, que também foram registrados pelas câmeras de segurança do comércio.

O suspeito está em prisão preventiva por determinação judicial e responderá pelos crimes de furto qualificado e extorsão. Os veículos usados na ação criminosa foram apreendidos e estão à disposição da Justiça.

