JD1TV: Homem sofre atentado e moto é incendiada em Angélica

Homem, até o momento não identificado, foi alvo de um suposto atentado a tiros na noite desta quinta-feira (19) em Angélica - a 276 quilômetros de Campo Grande. Uma motocicleta também foi incendiada no episódio.

Conforme um boletim de ocorrência registrado como achado de coisas, aponta que houve uma briga numa residência e que ela se estendeu até a rua 19 de Abril com a Ivanor Masconi, no bairro Esperança.

A Polícia Militar foi acionada para atender o local, porém, poucas pessoas souberam relatar o que de fato aconteceu. Contudo, uma testemunha relatou ter ouvido entre três a quatro disparos.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de quem teria provocado o incêndio na motocicleta. Um vídeo compartilhado pela página Vale do Ivinhema, mostra um homem relatando os fatos.

Ele alega ter sido alvo de pelo menos quatro disparos e chama o atirador para "acertar as contas", pois naquele momento estaria armado.

O caso chegou até o conhecimento da Polícia Civil e deve ser investigado.

Veja: