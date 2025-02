JD1TV: Homem tem mão perfurada por anzol durante limpeza de barracão em Coxim

Um trabalhador rural, de 41 anos, ficou ferido ao ter a mão perfurada por um anzol enquanto limpava o barracão da propriedade rural em que trabalha, localizada em Coxim. O caso aconteceu no último sábado (1º), por volta do horário do almoço.

Conforme as informações do site Coxim Agora, o homem estava manuseando um saco, que contém materiais de pesca. Em determinado momento, durante o trabalho, o objeto acabou entrando na sua mão.

Ele foi até o Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, onde recebeu atendimento médico e o anzol foi removido. Apesar do susto, ele passa bem.

Veja o vídeo gravado por ele após o incidente:

