JD1TV: Homem tenta abusar de crianças e 'leva um pau' no Columbia

Um homem, não identificado até o momento, foi preso na tarde desta terça-feira (22), no bairro Jardim Columbia após invadir uma residência, tentar abusar de crianças e ameaçar matar a família delas.

Segundo informações apuradas pelo JD1, o autor estava andando no bairro quando se deparou com um professor de música, de 37 anos, que estava carpindo a calçada em frente a uma igreja que aconteceria um evento, pegou uma das enxadas “reservas” voluntariamente e começou a ajudar.

“Eu estava carpindo na frente da igreja, que lá funciona um projeto social e vamos ter um evento sexta-feira, e como vamos ter esse evento, falei ‘vou carpir para ficar bonitinho, vai filmar tudo, deixar bonitinho para os alunos se apresentarem”, explicou o professor.

A ação de boa-fé, no entanto, escondia uma motivação mais sombria por trás. Após abandonar o seu “posto”, o homem, armado com a enxada que havia pego, invadiu uma residência e fez uma mãe sua filha de reféns, constantemente ameaçando as duas.

Após as duas conseguirem fugir da residência, o homem foi contido por Josias e populares até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

