JD1TV: Homem tenta invadir casa, mas fica peladão após roupa enganchar em muro

Um homem, que não teve o nome divulgado, acabou ficando pendurado de cabeça para baixo, e sem as calças, após tentar invadir a casa da ex-companheira na manhã de segunda-feira (12), em Goiás.

Conforme as informações do site Banda B, o homem estava bêbado quando tentou pular o muro para entrar no imóvel, porém, acabou ficando enroscado pela roupa.

Ele esperou pendurado, sem as vestes. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado, prestando socorro ao homem e o tirando daquela situação. No entanto, ao invés de seguir com as equipes, ele preferiu ficar deitado na calçada.

As imagens caíram nas graças do público virtual, “Literalmente, a vida dele acaba de virar de cabeça para baixo”, brincou um. “Tinha que deixar ele o dia inteiro assim pra aprender a ser gente”, escreveu outro. “Isso não é engraçado, é perigoso pra mulher, mas eu ri do desfecho”, comentou mais um.

Assista ao vídeo:



