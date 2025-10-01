JD1TV: Homem tenta matar ex atropelada, mas erra alvo e atinge amiga dela em MS

Uma mulher, de 41 anos, foi atropelada pelo ex-companheiro da amiga durante uma tentativa de feminicídio ocorrida na madrugada desta quarta-feira (1°), na avenida Lourival Barbosa, localizada em Rio Brilhante.

Conforme o registro policial, as duas estavam juntas se preparando para sair em uma motociclista Honda Biz, quando a vítima foi atingida por uma Volkswagen Saveiro, conduzida pelo ex da outra jovem, de 35 anos.

Por conta da colisão, a mulher caiu e bateu com a cabeça, ficando com ferimentos e escoriações pelo corpo. Ela então foi socorrida por populares e encaminhada para o hospital da cidade.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, testemunhas detalharam que o homem jogou o carro contra as amigas de maneira proposital. Após o acidente, ele chega a descer do veículo, dizendo que ‘perdeu o controle de direção’ e fazendo xingamentos.

Posteriormente, ele fugiu correndo, não chegando a ser mais localizado pelas autoridades.

A ex-mulher do suspeito detalhou que mantiveram um relacionamento de 2 anos, mas estão separados há cerca de 2 meses. Porém, o homem nunca aceitou muito bem o término.

O caso foi registrado como feminicídio na forma tentada e homicídio na forma tentada. As vítima da tentativa de feminicídio pediu medida protetiva contra o ex pois teme pela sua vida.

