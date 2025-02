JD1TV: Homem tira a própria vida em abordagem em ônibus na Av. Gury Marques

Homem, de 55 anos, identificado como Manoel Carlos Fernandes, tirou a própria vida enquanto era abordado por um policial militar do Batalhão de Choque, dentro de um ônibus intermunicipal, na Avenida Gury Marques, na região da Vila Moreninha, em Campo Grande, na noite deste sábado (1º).

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais realizaram a abordagem e iniciaram as entrevistas com os passageiros, e que na vez de Manoel, ele estava inquieto.

Enquanto o militar verificava se havia algo de ilícito com o passageiro, o homem retirou uma arma de uma bolsa e atirou contra a própria cabeça. O policial rapidamente retirou o revólver que ainda estava na mão da vítima para evitar qualquer outro disparo.

Durante o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil, testemunhas relataram que o passageiro estava muito inquieto, questionando sobre a lotação do veículo, colocando e retirando do seu rosto, máscaras descartáveis. Nos pertences dele, foram encontrados diversas cartas, bilhetes e alguns escritos em afro-asiáticas, possivelmente em árabe.

Funcionários da empresa do ônibus informaram os policiais que o homem viajou para Ponta Porã no dia 31 de janeiro, embarcando novamente no dia 1º de Ponta Porã para Campo Grande.

Veja a imagem cedida ao JD1 Notícias:

