JD1TV: Idoso é flagrado mostrando pênis para crianças e apanha em Três Lagoas

Um idoso, que estava supostamente mostrando o pênis para duas crianças, teria sido espancado por populares durante a tarde de segunda-feira (6), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site RCN67, as imagens do ocorrido estariam circulando nas redes sociais e viralizaram no município. O texto diz que o homem estaria em um bar da região tomando cerveja.

Em determinado momento, duas meninas reclamaram para a mãe que o idoso estaria mostrando o pênis para elas. Ao saber disso, a mulher foi até o bar para tirar satisfação com o autor, pegando as imagens das câmeras de segurança para impedir qualquer contestação por parte do homem.

Ele então foi espancado por populares. Ainda de acordo com o site, não constam registros policiais sobre o caso. Assista ao vídeo:

