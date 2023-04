JD1TV: Idoso morre após ser atropelado por carreta na BR-163

Benedito Bento da Silva, de 66 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (17) após ser esmagado por uma carreta bitrem no km 475 da BR-163, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, após tentar atravessar a rodovia. Devido ao atropelamento, parte da via foi fechada e o trânsito está lento.

Segundo informações iniciais, o idoso era conhecido por vender picolés na região, e no momento do acidente tentava atravessar a rodovia, porém, acabou se assustando ao ver a carreta e deu um passo para trás, resultando no acidente fatal.

Por se tratar de uma rodovia controlada por empresa privada, a CCR MSVia enviou uma viatura para prestar socorro à vítima, porém, ao chegar no local, Benedito já estava morto.

A Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia também estão no local.

