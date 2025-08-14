Menu
Polícia

JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua

Ao ser atingido, ele acabou caindo e batendo a cabeça com força no chão

14 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis

Idoso, de 72 anos, está internado em estado UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser “atropelado” por um cachorro na rua Zualdo Paganini em Piacatu (SP), município de pouco mais de cinco mil habitantes na região de Araçatuba (SP).

Segundo as informações divulgadas pela TV TEM, o ‘acidente’ aconteceu na manhã do dia 7 de julho e as imagens foram obtidas nesta terça-feira (12). Após ser atingido pelo animal, o idoso caiu e bateu a cabeça. Na ocasião, ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao pronto-socorro da cidade.

Na unidade de saúde, recebeu dez pontos na cabeça. Depois, foi encaminhado para Bilac (SP), onde um raio-X detectou uma fratura no nariz. No mesmo dia, à tarde, foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba.

A assessoria de imprensa do hospital informou que o aposentado precisou ser entubado. O tutor do cachorro disse que o animal escapou e não estava acostumado a ficar na rua. Ele está prestando ajuda, de acordo com a família.

Assista ao vídeo:

 

