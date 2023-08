JD1TV: Imagens fortes - Motorista invade faixa e decepa perna de motociclista

Um acidente que acabou envolvendo três veículos deixou um motociclista com a metade da perna esquerda decepada. Na imagens nota-se que o carro, um Onix Turbo preto invade a pista do motociclista que é arremessado contra um tapume e depois o veículo bate em um Toyota Etios Branco.

O vídeo circula em grupos de WhatsApp com informações de que o ocorrido teria sido na Eduardo Elias Zahran, outros dizem que o acidente foi na rua Padre João Crippa, em Campo Grande, no entanto a informação é de que o fato ocorreu em Rio Branco, no Acre na última segunda-feira (31/07).



Nas imagens é possível ver a vítima gritando por ajuda enquanto pessoas ao redor tentam fechar o trânsito. Assista:

Na imagens nota-se que o carro, Toyota Etios invade a pista do motociclista que é arremessado contra um tapume e depois o veículo bate em um Onix Turbo preto

O motociclista foi identificado como Renan Felipe Bezerra da Silva, ele também tem risco de amputar o braço e quebrou a bacia. Ele segue estável na UTI do pronto-socorro da capital acreana.

Ao G1, a esposa do motociclista, Rafaela Matos informou que o marido trabalhava como motorista de aplicativo, mas vendeu o carro que possuía para comprar uma motocicleta. Atualmente, ele fazia bicos como mototaxista, e fazia uma corrida quando sofreu o acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também