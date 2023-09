JD1TV - IMAGENS FORTES: Namorada chora ao lado de vereador morto com tiro na cabeça

O vereador e empresário Aguinaldo Carvalho de Aguiar, conhecido como Aguinaldo Promissória, 46 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça em uma de suas casas, em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu durante o final da noite de domingo (24) e começo da madrugada de segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, que esteve no local, no momento do disparo, na casa estavam Aguinaldo, uma filha dele e uma mulher, identificada como Isabela Ataíde, que na delegacia se apresentou como namorada do vereador.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Isabela aparece ao lado do corpo de Aguinaldo, que está caído ao lado da cama, ensanguentado. Um homem filma e acusa Isabela de ter matado Aguinaldo, e ela nega.

Isabela que estava com as roupas sujas de sangue foi conduzida a 16ª Seccional Urbana de Santarém para prestar esclarecimentos, e passou por exames. A polícia não informou detalhes do depoimento prestado por ela, segundo o G1.

Porém, o site Ver-O-Fato, informou que o casal teria brigado momento antes de o vereador supostamente ter cometido suicídio.

O caso foi registrado como suicídio, e a perícia apura o que de fato aconteceu. O corpo passa por necropsia.

Assista as imagens recebidas pela reportagem:

IMAGENS FORTES: Namorada chora ao lado de vereador morto com tiro na cabeçahttps://t.co/I9K2FKSMz2 pic.twitter.com/sAPZd9gGPG — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) September 27, 2023

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também