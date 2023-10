JD1TV: Imagens mostram assalto em joalheria antes de bandidos serem mortos pela polícia

Câmera de segurança flagraram o assalto a uma joalheria, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17), em Caarapó. Os bandidos morreram durante um confronto com as equipes policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

No vídeo, divulgado pelo site Caarapó News, é possível ver que os homens usavam capacete quando chegam ao estabelecimento. Armados, eles renderam o vigia que estava na porta, fazendo com que ele deitasse no chão.

Logo em seguida, uma funcionária que estava dentro da joalheria também é rendida. Em uma ação rápida, os homens pegam o máximo que podem antes de fugir.

Depois do crime, o dono do estabelecimento acionou as equipes policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). Durante diligências pela região, os militares localizaram os autores e acabaram entrando em confronto com os assaltantes.

Baleados, eles chegaram a ser socorridos até o Hospital Beneficente São Mateus, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram momentos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Além do DOF, equipes da Polícia Civil, da Perícia Técnica e da Polícia Militar estiveram no local fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Assista as imagens:

