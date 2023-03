JD1TV: Imagens mostram Danilo com suposto assassino momentos antes de sumir

Durante a investigação da Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios para encontrar Danilo Cézar de 29 anos, após seu desaparecimento no domingo (5), imagens de câmeras de segurança mostraram a vítima com o possível suspeito pelo assassinato.

Danilo saiu de uma boate próximo a Esplanada Ferroviária e andou com o suspeito até o terreno na rua Marechal Rondon entre a Alan Kardec e Joaquim Nabuco, no bairro Amambaí, depois ele não aprece mais nas imagens e o possível envolvido, aparece sozinho. Veja:



Conforme o delegado-adjunto da Delegacia de Homicídios, José Roberto a vítima apresenta apenas uma lesão de esganadura que pode ter sido feita com uma 'mata-leão'. “O suspeito já tem mais alguns elementos indicando que ele tenha sido o autor dos fatos. A princípio não podemos identificar a linha de investigação de como ele foi morto. Ele realmente foi morto aqui (no terreno). Por enquanto vamos vasculhar, achamos documento da vítima, mas não achamos objeto que possa ter sido usado no crime”, confirmou o delegado.

O autor foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. A Polícia trabalha agora na linha de homicídio ou latrocínio.

