quinta, 25 de setembro de 2025
Polícia

JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas

Dois morreram e ainda não se sabe o estado de saúde de outros três alunos feridos

25 setembro 2025 - 12h52Sarah Chaves
Victor Guilherme é uma das vítimas fataisVictor Guilherme é uma das vítimas fatais   (Mateus Ferreira/ SVM/ Arquivo pessoal)

As vítimas fatais do tiroteio na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25) foram identificadas como Vitor Guilherme, conhecido como VG, e Cláudio.

Imagens mostram que os alunos foram atingidos no pátio da escola na hora do intervalo. Vários policiais foram ao local, além de pais e amigos dos estudantes mortos e feridos.


Conforme a Secretaria da Segurança Pública, os criminosos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas na instituição. "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de dois adolescentes", afirmou a pasta.

A Secretaria informou que não haverá aula na unidade na sexta-feira (26). Ainda não se sabe o estado de saúde de outros três alunos feridos que foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Um aluno, que conhecia as vítimas, mas faltou à aula nesta quinta, disse que acordou surpreso com a notícia. "Hoje eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali [no pátio]. E hoje, falaram que passaram atirando. E quando eu acordei, já foi com a notícia", afirmou.

Na quarta-feira (24), houve uma tentativa de homicídio ao lado de outra escola pública em Sobral, no Bairro Sumaré. Não se sabe ainda se os dois crimes estão relacionados.
 

Vanguard - Sound

