JD1TV: Incêndio de grandes proporções atinge usina em Costa Rica

Um incêndio de grandes proporções atingiu a área da Usina Atvos, localizada no entorno da cidade de Costa Rica. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (30).

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, pela página Chapadense News, as imagens mostram uma densa fumaça preta sobre a área atingida pelas chamas.

Por conta da altura e da densidade, moradores da região se assustaram com a situação. “Estava vindo da escola com minhas crianças no ônibus escola e vi este fogo mesmo está enorme”, disse um homem.

Enquanto isso, outra leitora do site publicou que ‘está feio o trem lá, o fogo está tomando conta’. Outros leitores do site pediram piedade de Deus e imploraram para que a chuva chegasse à região.

