JD1TV: Incêndio destrói casa no Jardim Imá, em Campo Grande

Um incêndio, de grandes proporções, destruiu uma casa na Rua Acre, na manhã desta terça-feira (8), no Jardim Imá, em Campo Grande. Por sorte, ninguém teria ficado ferido durante o incidente.

Conforme as informações iniciais, moradores da região correram para tentar controlar as chamas assim que viram o fogo. Porém, não tiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, apagando o incêndio.

Apesar de ainda não ter a dimensão dos danos ao imóvel, acredita-se que praticamente toda a casa tenha sido queimada.

Assista ao vídeo do local: