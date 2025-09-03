Menu
Polícia

JD1TV: Incêndio em chácara atinge e danifica casas na Vila Nasser, em Campo Grande

Parte do forro, cadeiras e até mesmo uma máquina de lavar foram atingidos pelo fogo

03 setembro 2025 - 13h21Brenda Assis
O fogo atingiu parte do imóvelO fogo atingiu parte do imóvel   (WhatsApp JD1)

Um incêndio de grandes proporções danificou casas e deixou os moradores do entorno de uma chácara ‘zonzos’ de fumaça durante a manhã desta quarta-feira (3), na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Conforme as informações encaminhadas ao JD1, as chamas começaram em uma área de mata localizada na chácara. No entanto, se espalhou rapidamente devido o tempo seco, quente e com a forte ventania que atinge a cidade.

Por conta disso, acabou atingindo um imóvel, danificando uma máquina de lavar, o forro da casa e algumas cadeiras de fio que estavam do lado de fora. A parede chegou a ficar preta por conta das chamas e da fumaça.

“Os vizinhos estão atuando entrando nos terrenos para salvar as residências. Estamos tirando os animais e eu vou sair de casa porque já estou zonza com a fumaça”, afirmou uma moradora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas uma viatura teria sido encaminhada para a região, não dando conta de conter as chamas. Assista aos vídeos encaminhados à reportagem:

 

