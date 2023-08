JD1TV: Ladrão pula no córrego para tentar fugir da PM em Campo Grande

No início da tarde deste sábado (5), uma cena para lá de inusitada chamou a atenção dos campo-grandenses. Um ladrão, de 30 anos, tentava fugir da abordagem da Polícia Militar e pulou no córrego, mas acabou se dando mal e foi detido.

Segundo informações apuradas do JD1 Notícias, a polícia foi acionada para realizar rondas em um local onde havia tido um furto de ar condicionado, quando tomaram conhecimento que o mesmo indivíduo, teria sido o suspeito de ter cometido o crime.

Nas imediações do Horto Florestal, os militares tentaram abordar ele, mas ele fugiu correndo por diversas ruas e em dado momento, acessou a Ernesto Geisel e pulou no córrego, desistindo de fugir e permanecendo imóvel.

A equipe da polícia pediu apoio do Corpo de Bombeiros para retirar o suspeito de dentro do córrego e encaminhá-lo para a delegacia.

O caso chamou a atenção, pois uma das faixas da Avenida Ernesto Geisel ficou 'trancada' para o atendimento da ocorrência, mas logo foi liberada.

