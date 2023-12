JD1TV: Insatisfeita com atendimento, mulher invade hospital com carro no Rio

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira (20), após invadir a recepção do Hospital de Emergência de Resende, no Rio de Janeiro, com o seu carro, estilhaçando os vidros da unidade e assustando pacientes, médicos e funcionários.

Em vídeos de câmeras de segurança e gravado por pacientes que estavam na recepção, é possível ver o momento em que a mulher estoura as portas de vidro da recepção e avança para dentro da recepção, só parando cerca de 10 metros depois, no interior do hospital.

Logo após o ocorrido, a motorista saiu do veículo, muito nervosa, reclamando do atendimento que sua irmã havia recebido na unidade, aos gritos.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Michel Floroschk, a mulher já havia levado sua irmã no hospital, por volta do meio dia, por conta de uma contusão no joelho, porém, ela foi liberada.

No entanto, por volta de 15h, ela voltou a sentir dor na região e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que informou que seria necessário que ela aguardasse o socorro. "E aí ela acionou novamente o Samu e o Samu falou: 'Olha, estamos em um outro atendimento e logo iremos buscar a sua irmã", explicou o delegado.

Sem querer esperar a ambulância, a mulher colocou sua irmã, que sofre de obesidade, deitada no porta-malas do carro. "Chegando na porta do hospital, ela engatou a primeira e invadiu o hospital, quebrando a porta, quebrando tudo", disse o delegado.

Apesar de toda a situação, o hospital realizou a limpeza dos estilhaços e o hospital seguiu funcionando normalmente.

Confira o momento em que o veículo invade o hospital:

