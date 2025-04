JD1TV: 'Insegurança', diz lojista que teve R$ 30 mil de prejuízo em furto na Capital

Em pouco mais de 8 minutos, um lojista sofreu um prejuízo gigantesco de R$ 30 mil na madrugada desta quarta-feira (2), na região central de Campo Grande. Quatro indivíduos, mais o motorista de uma caminhonete Mitsubishi, fizeram a limpa numa loja de tecnologia, em uma galeria na rua Rui Barbosa.

Em conversa com o JD1 Notícias, o gerente Jean Prado explicou que a loja está no local há cerca de 4 anos, mas a empresa em si está no mercado atuando há 20 anos. Ele disse que esse foi o primeiro assalto da loja, que fica acoplado a uma galeria com demais comércios.

Prado contou que levaram diversos itens na ação criminosa, como pendrive, cartão de memória, fone de ouvido, teclado, mouse, os cabos de celular, né, os cabos de iPhone, carregador, equipamentos de cliente, MacBook, notebook, entre outros. Tudo isso foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja.

"A nossa sorte foi que passou um caminhão de coleta de lixo e aí eles viram e aí já saíram. Eu acho que se tivessem mais tempo, eles tinham limpado mais, tinham levado mais coisa. Fica esse sentimento de insegurança", disse a reportagem, lembrando que a loja era protegida por uma grade e um vidro blindex.

"Vamos trabalhar para recuperar isso tudo aí", acrescentou o gerente.

Nas imagens de câmera de segurança, compartilhadas para a reportagem, os criminosos tentam arrombar a loja primeiramente colocando uma corda na porta e usando a caminhonete, contudo, o plano é falho. Na sequência, o motorista da Mitsubishi dá a ré e acaba arrombando e levando porta, vidro e até um letreiro de LED.

Na ação, eles invadem a loja e fazem uma verdadeira limpa. O caso aconteceu por volta das 2h52 da madrugada e um vigilante noturno foi o responsável por avisar o proprietário e o gerente da loja.

O caso foi registrado na Polícia Civil como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

