JD1TV: Irmãs são indiciadas após furtarem mais de R$ 21 mil em shopping de Dourados

Nesta terça-feira (19), três irmãs foram indiciadas por um furto corrido em uma loja de celulares, no shopping de Dourados. Elas seriam moradoras de São Paulo e levaram cerca de R$ 21 em objetos.

Conforme as informações policiais, o crime teria acontecido no dia 30 de julho desde ano, quando as investigadas invadiram uma loja de aparelhos celulares e eletrônicos localizada no Shopping Avenida Center. As autoridades descobriram ainda que elas usaram um controle clonado para conseguir abrir a porta, que já havia sido fechada por funcionários.

A Perícia Criminal esteve no estabelecimento, fazendo as investigações iniciais, até que encontraram vestígios compatíveis com a identificação de uma mulher de 29 anos, que seria moradora de São Paulo. Após pesquisas, percebeu-se que ela é integrante de uma associação criminosa daquele Estado, especializada em furtos a comércios.

De acordo com a apuração, as mesmas investigadas também haviam realizado um outro crime apenas três dias antes em um shopping de Umuarama (PR), oportunidade em que subtraíram diversos notebooks, tablets, aparelhos celulares, videogames, controles de videogames e outros aparelhos eletrônicos.

No decorrer das investigações, foi descoberto ainda que as mesmas autoras teriam cometido um crime semelhante de dois furtos em shoppings centers de Campo Grande, quando teriam subtraído diversos objetos em valores que ultrapassam os R$ 200 mil.

Assim, mediante compartilhamento de informações com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF/MS) e a Delegacia de Polícia Civil de Umuarama, foi possível confirmar a participação das envolvidas por meio da análise das câmeras de segurança e de Relatórios de Investigação. Dessa forma, houve representação pela prisão preventiva das três autoras, o que foi deferido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados.

Até o momento, elas ainda não foram localizadas, já que se evadiram para seu Estado de origem após os crimes, sendo consideradas foragidas. As duas irmãs também já tinham contra si mandados de prisão preventiva em aberto em decorrência de seu envolvimento nos furtos praticados em Campo Grande, a partir de representações feitas pela DERF/MS.

