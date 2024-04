JD1TV: Irritada com barulheira, mulher joga cocô em bar e ameaça matar o dono

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi flagrada despeja um saco cheio de fezes no chão de um bar no Guará, em Brasília. O caso aconteceu após ela reclamar do barulho que era produzido pelo bar.

Câmeras de segurança do local gravaram a cena, no mínimo inusitada, que ocorreu por volta das 8h30 de quarta-feira (17). Irritada, a mulher anda pelo estabelecimento e, quando menos se espera, despeja um saco cheio de fezes no chão do local, próximo a duas mesas de sinuca.

O responsável pelo estabelecimento, que se identificou como Marcus, contou que foi surpreendido com a invasão da mulher no local. Ele é o homem que aparece nas gravações. “O que soubemos é que ela é uma moradora aqui da frente do comércio, mas foi a primeira vez que a vimos no bar. Nunca tínhamos recebido nenhuma reclamação dela”, relata Marcus.

Após jogar todo o cocô no chão do local, ela discute ainda mais com o dono do local, que por conta da situação não tem reação. Em determinado momento, ele parece responder às provocações dela, o que deixa ela ainda mais irritada, gesticulando com os braços em direção a ele, com o saco vazio em mãos.

Segundo Marcus, a mulher aparentava estar bastante nervosa quando entrou no bar. “Ela foi lá, me ameaçou verbalmente, me ameaçou até de morte. Ela disse que ia me matar, matar todo mundo que estava lá, e que ia acabar com tudo. Disse que estava incomodada com o barulho”, conta.

Só quando a mulher deixa o local, ainda tomada de raiva, o homem sai detrás do balcão e segue para a porta do estabelecimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia (Guará).

Assista ao vídeo:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também