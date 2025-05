JD1TV: Jaguatirica morre ao ser atropelada no Zé Pereira

Uma jaguatirica foi encontrada morta na Rua Sagarana, ponte do Bairro Zé Pereira, em Campo Grande durante a manhã desta terça-feira (13). O animal foi recolhido pela GOFMA (Gerência Operacional de Fiscalização do Meio Ambiente) da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Conforme as informações divulgadas pela guarda, as equipes foram acionadas para recolher um animal silvestre que estava sem vida na calçada. Ao chegar, a guarnição encontrou diversos curiosos cercando e observando o bicho.

Populares contaram que a jaguatirica havia sido vítima de atropelamento, sendo retirado da rua por moradores e deixada na calçada. O animal foi recolhido e acondicionado em um saco preto e transportado para o Hospital Veterinário CRAS, para ser estudado.

Assista aos vídeos: