JD1TV: Jovem 'cai no soco' e coloca ladrões para correr durante assalto na Capital

Um rapaz, de 21 anos que preferiu não se identificar, entrou em luta com alguns assaltantes durante o começo da madrugada desta sexta-feira (26), em Campo Grande. As informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a confusão aconteceu na Rua Manoel Inácio de Souza, região central de Campo Grande.

Conforme as imagens conseguidas pela reportagem, é possível ver que o rapaz estava esperando a esposa sair do serviço quando é abordado por dois homens que chegam em uma motocicleta. Fingindo que iria deixar o veículo ser levado ‘numa boa’, ele chega até mesmo a descer.

No entanto, quando um dos assaltantes tenta sair com a moto a vítima pula na garupa o derrubando e já entrando em luta corporal com o mesmo. Neste momento, o outro ladrão e um terceiro comparsa que estava dando apoio no assalto, ‘partem’ para cima do rapaz.

Os quatro trocam socos, capacetadas e chutes. Por sorte, o rapaz conseguiu afugentar os três ladrões que fogem correndo. A vítima fica na rua, chamando por socorro, até a esposa e alguns amigos saírem de dentro da empresa para ajudá-lo.

A mãe da vítima contou ao JD1 que o filho teve ferimentos leves e por sorte ficou apenas o 'trauma' da tentativa de roubo. "Ele está com o joelho bem inchado, o olho vai ficar roxo, mas por sorte não foi nada pior. Ele está bem traumatizado, foi um susto".

Apesar disso, o rapaz não deve registrar boletim de ocorrência, uma vez que os assaltantes teriam até mesmo coberto a placa das motos utilizadas, dificultando uma possível identificação.

Assista as imagens:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também