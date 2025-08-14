JD1TV: Jovem é preso por guardar botijões de gás 'recheados' com maconha no Cophatrabalho

Jovem, de 22 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante a noite de terça-feira (12) ao ser flagrado com quase 100 quilogramas de maconha em uma casa localizada na Rua Canjarana, região do Bairro Cophatrabalho, em Campo Grande.

Conforme o divulgado pelo Batalhão, as esquipes estavam fazendo rondas na região quando foram informados que um traficante estaria agindo no bairro. Diante da denúncia, eles foram até o local e já nas proximidades da casa, visualizaram o homem chegando ao imóvel de moto.

Ao ser questionado, ele negou ser traficante, mas afirmou estar guardando dois botijões de gás que, segundo ele, poderiam conter drogas. No decorrer da conversa, ele explicou ainda que apesar de desconfiar que estava escondendo entorpecentes, ele aceitou o serviço por estar desempregado.

Para guardar os botijões, ele receberia R$ 2 mil. Ele explicou ainda que que não revelaria o contratante por temer represálias, porém, autorizou a entrada dos policiais dentro do imóvel e mostrou os objetos.

Ao verificar os botijões, os militares notaram que a parte inferior de ambos os recipientes era confeccionada em material distinto do metálico, semelhante a massa sintética. Os fundos dos botijões foram então rompidos, momento que acharam os 120 tabletes de maconha.

O homem acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

