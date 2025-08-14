Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Jovem é preso por guardar botijões de gás 'recheados' com maconha no Cophatrabalho

Ele estaria armazenando os objetos a pedido de um conhecido, que pagaria R$ 2 mil pelo serviço

14 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis

Jovem, de 22 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante a noite de terça-feira (12) ao ser flagrado com quase 100 quilogramas de maconha em uma casa localizada na Rua Canjarana, região do Bairro Cophatrabalho, em Campo Grande.

Conforme o divulgado pelo Batalhão, as esquipes estavam fazendo rondas na região quando foram informados que um traficante estaria agindo no bairro. Diante da denúncia, eles foram até o local e já nas proximidades da casa, visualizaram o homem chegando ao imóvel de moto.

Ao ser questionado, ele negou ser traficante, mas afirmou estar guardando dois botijões de gás que, segundo ele, poderiam conter drogas. No decorrer da conversa, ele explicou ainda que apesar de desconfiar que estava escondendo entorpecentes, ele aceitou o serviço por estar desempregado.

Para guardar os botijões, ele receberia R$ 2 mil. Ele explicou ainda que que não revelaria o contratante por temer represálias, porém, autorizou a entrada dos policiais dentro do imóvel e mostrou os objetos.

Ao verificar os botijões, os militares notaram que a parte inferior de ambos os recipientes era confeccionada em material distinto do metálico, semelhante a massa sintética. Os fundos dos botijões foram então rompidos, momento que acharam os 120 tabletes de maconha.

O homem acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande
O flagrante aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem é preso com munições e kit que transforma pistola em submetralhadora na Capital
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua
Polícia
JD1TV: Idoso vai parar na UTI após ser 'atropelado' por cachorro na rua
O crime foi flagrado por moradores da região
Polícia
JD1TV: Morador filmou idoso praticando zoofilia contra cachorrinha em Nova Andradina
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje
Polícia
Homem morre em confronto com a Policia Militar durante operação em Sonora
Trecho onde motociclista morreu
Polícia
Motociclista que morreu na Gury Marques é identificado e tinha 23 anos
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem é alvo de atentado a tiros enquanto urinava na rua no Aero Rancho
Perícia confirmou que morte foi por afogamento
Polícia
Motociclista morre em acidente na Avenida Gury Marques

Mais Lidas

Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar