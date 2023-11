JD1TV: Jovem filma a própria morte ao ser baleada pelo namorado

A jovem, Ielly Gabriele Alves de 23 anos, filmou o momento em que foi baleada e morta pelo namorado, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, durante a noite de sábado (4), em Jataí, Goiás.

Imagens gravadas pela jovem com o celular, mostram que o casal está em um local ermo. Ela, dentro do carro, filma o namorado, que está de costas. Ela o chama e ele mostra a arma. Ela dá risos e aparenta não perceber o perigo. Então, o homem dispara. Após o disparo, a filmagem acompanha a queda de Ielly.

Atingida com um tiro no tórax, ela foi socorrida pelo companheiro e encaminhada para o Hospital das Clínicas. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na unidade de saúde, o namorado alegou que os dois estavam em um carro quando a jovem foi atingida por outro homem que ocupava a garupa de uma motocicleta. A versão, no entanto, levantou suspeitas da Polícia Militar.

Os policiais verificaram o celular da vítima e encontraram a gravação do assassinato de Ielly. Com o vídeo, o homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado.

A arma utilizada no crime foi encontrada próxima de onde o carro do homem estava estacionado.

Assista a gravação:

JD1TV: Jovem filma a própria morte ao ser baleada pelo namoradohttps://t.co/qX8BMOkZsc pic.twitter.com/fjQC6gnCfO — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) November 6, 2023

Deixe seu Comentário

Leia Também