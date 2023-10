JD1TV: Jovem furta Saveiro rebaixada para dar 'rolezinho' e é preso em Ponta Porã

Jovem, de 22 anos, foi preso momentos depois de furtar uma Volkswagen Saveiro 'rebaixada' de cor prata em Ponta Porã, nesta terça-feira (31).

Câmeras de segurança flagraram o crime. Pelas imagens compartilhadas verificou-se que o autor estava de camisa cinza e boné azul. Diante das informações iniciais levantadas, os policiais começaram a realizar diligências com intuito de recuperar o automóvel.

O carro foi encontrado na Rua Jatobá, com duas pessoas em seu interior. Foi feita a abordagem e verificou-se que um dos homens, de 22 anos de idade, era o autor do crime ocorrido minutos antes.

Durante a ocorrência, em razão dos policiais civis estarem em viatura descaracterizada, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Fronteira auxiliaram na condução do autor até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto.

Assista as imagens encaminhadas ao JD1:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também