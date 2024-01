JD1TV: Jovem morre após ficar 2 h esperando atendimento na UPA Coronel Antonino

A jovem Marcelly Almeida, de 32 anos, morreu ao infartar enquanto esperava receber atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1 Notícias, ela ficou cerca de 2h esperando para receber atendimento. Em vídeos encaminhados para a reportagem, uma mulher diz que a vítima chegou à unidade com dor no peito e pressão alta.

Enquanto gritava, clamando por socorro, a mulher xingou a equipe do posto, por conta da omissão de socorro a jovem. "Esse povo aqui afere a pressão e fala que não é nada. Eles não sabem o que o paciente tá sentindo e fala que não é nada. Se vocês não querem trabalhar, dá o lugar pra alguém que quer trabalhar", gritava a mulher revoltada.

Ela chegou a comentar que queria ver quem 'lhe encostasse a mão'. Por conta da situação, uma confusão generalizada começou no local, entre os familiares da vítima e os guardas municipais que estavam na unidade de saúde.

O JD1 procurou a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) para saber mais informações a respeito do caso e uma nota foi encaminhada para a reportagem.

Confira ela na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) esclarece que a paciente deu entrada na UPA Coronel Antonino no início da tarde de hoje, passou por classificação e recebeu a cor amarela, sendo encaminhada diretamente para atendimento médico.

Ela permaneceu em observação, sendo medicada e monitorado os sinais vitais no setor de estabilização da unidade, e que devido ao rápido agravamento do quadro clínico precisou ser encaminhada para a sala de emergência. Na sala de emergência, devido à piora do estado clínico, a paciente evoluiu com uma parada cardíaca sendo intermediada pela equipe de emergência, porém sem sucesso.

A SESAU também informa que todos os procedimentos aconteceram dentro do tempo protocolar conforme a classificação de risco, e que lamenta o falecimento da paciente e aguarda os resultados de exames para a elucidação diagnostica".

