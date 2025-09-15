JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena

Duas mulheres perderam a pose e ‘caíram na porrada’ durante a madrugada desta segunda-feira (15), na frente de uma boate sertaneja famosa localizada na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

Em um vídeo, publicado pela página Noroeste Mil Grau 67 (@noroeste_mil_grau_67), é possível ver que as duas trocaram socos, tapas e muitos puxões de cabelo. Por estarem utilizando vestido, uma das jovens ficou com a bunda de fora durante a confusão.

As mulheres são separadas por outras pessoas, que acompanharam a confusão no momento que elas ‘rolam’ pelo chão.

O motivo da briga não chegou a ser divulgado, no entanto, internautas especularam que a confusão aconteceu por conta de homem. “Brigando para ver quem ia pegar o veio da lancha na boate”, disse uma jovem.

“Olokoo, tudo isso pelo Alecrim Dourados?”, comentou outro rapaz. “Pelo menos ela tem uma bunda bonita”, disse uma moça ao reparar na bunda da mulher envolvida na briga.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também