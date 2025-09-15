Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena

Ela chegou a ficar com a bunda de fora, enquanto trocava socos e puxões de cabelo com a outra envolvida

15 setembro 2025 - 15h41Brenda Assis
A briga aconteceu durante a madrugadaA briga aconteceu durante a madrugada   (Foto: Reprodução/Noroeste Mil Grau 67)

Duas mulheres perderam a pose e ‘caíram na porrada’ durante a madrugada desta segunda-feira (15), na frente de uma boate sertaneja famosa localizada na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.

Em um vídeo, publicado pela página Noroeste Mil Grau 67 (@noroeste_mil_grau_67), é possível ver que as duas trocaram socos, tapas e muitos puxões de cabelo. Por estarem utilizando vestido, uma das jovens ficou com a bunda de fora durante a confusão.

As mulheres são separadas por outras pessoas, que acompanharam a confusão no momento que elas ‘rolam’ pelo chão.

O motivo da briga não chegou a ser divulgado, no entanto, internautas especularam que a confusão aconteceu por conta de homem. “Brigando para ver quem ia pegar o veio da lancha na boate”, disse uma jovem.

“Olokoo, tudo isso pelo Alecrim Dourados?”, comentou outro rapaz. “Pelo menos ela tem uma bunda bonita”, disse uma moça ao reparar na bunda da mulher envolvida na briga.

Assista ao vídeo:

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS
Caminhão furtado
Polícia
Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Polícia
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A colisão aconteceu após o motociclista furar o 'Pare'
Polícia
JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direção
Polícia
Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Polícia
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Todo material apreendido com o homem
Polícia
Homem é preso aplicando golpes com uso de "chupa-cabra" em caixas eletrônicos

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025