JD1TV: Jovem se joga na frente de ônibus e morre ao ser esmagado

Uma briga de casal terminou na morte de um jovem, que não teve o nome divulgado, durante a tarde de terça-feira (14), em Bogotá, na Colômbia. O rapaz teria cometido suicídio ao se jogar na frente de um ônibus e ser atropelado.

Conforme o portal CM7 Brasil, informações preliminares apontam que a jovem estava tentando terminar o relacionamento enquanto o casal conversava em uma calçada.

Câmeras de segurança gravaram o momento em que os dois discutem e o rapaz toma uma atitude desesperada. A menina, até então namorada dele, chega a tentar segura-lo, mas não consegue.

O jovem saiu correndo para o meio da rua e se jogou contra o ônibus. Depois de bater no para-brisa, ele foi arremessado ao solo e esmagado violentamente pelo veículo.

Populares gravaram o desespero da jovem, enquanto ela se debruçava pelo corpo do rapaz e aos gritos pedia por ajuda. “Por favor, por favor, alguém me ajuda. Alguém precisa me ajudar. Meu amor, não me deixa, me desculpa”.

JD1TV: Jovem se joga na frente de ônibus e morre ao ser esmagadohttps://t.co/jZhvjkoTcY pic.twitter.com/K6KEltiwA3 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) November 16, 2023

