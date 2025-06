JD1TV: Jovem tem cabeça decepada após negar pedido de namoro de idoso

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (17), mostra o momento em que o corpo de uma mulher é encontrado decapitado na localidade de Padre Anchieta, zona rural de Trairi, no litoral oeste do Ceará.

O caso, que ocorreu na manhã da última sexta-feira (13), chocou a comunidade local pois a vítima, identificada como Lorena Ferreira, tinha apenas 18 anos e teria sido assassinada por um conhecido que se dizia apaixonado por ela.

Segundo o g1, a jovem Lorena, que era mãe de um bebê, saiu de casa na quinta-feira (12), por volta das 19h, e não retornou, o que levou sua família a comunicar o desaparecimento à polícia. Horas depois, durante a manhã, o corpo foi localizado com vestes semelhantes às descritas pela família. A cabeça da vítima foi encontrada a cerca de 200 metros do corpo, em uma cova rasa, indicando a brutalidade do crime.

De acordo com informações, um idoso de 62 anos, que frequentava a casa da vítima e teria demostrado um interesse amoroso que não foi correspondido, é o principal suspeito do crime. A bicicleta dele inclusive foi encontrada próximo ao local onde o corpo estava, reforçando as evidências contra ele.

O suspeito foi capturado na sexta-feira, em uma área de mata na localidade de Gualdrapas, após tentativa de linchamento por populares revoltados com o crime.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, e o homem, após receber atendimento médico devido aos ferimentos sofridos na tentativa de linchamento, foi autuado por feminicídio.

Assista ao vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também